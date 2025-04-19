Погода на Великдень в Україні: де завтра очікуються дощі з грозами

Завтра, на Великдень 20 квітня, в Україні майже всюди буде сонячно. Але буде кілька регіонів, де очікуються дощі з грозами. А саме:

в Львівській, Рівненській;

в Тернопільській, в Чернівецькій;

на Прикарпатті.

В інших регіонах буде тепла погода. Максимально вдень температура підніметься до +25 градусів - у Луганській області. Крім того, до +24 градусів будеу Донецькій, у Києві та області, місцями в Миколаївській та Кіровоградській областях.

Вночі також буде тепло, в кількох регіонах максимально до +10 градусів, а в Києві і регіоні - до +11.



Погода в Україні на Великдень 20 квітня (meteo.gov.ua)