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Погода на Великдень в Україні: де завтра очікуються дощі з грозами

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на Великдень 20 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Великдень, 20 квітня, в Україні буде теплим. Але в кількох регіонах можливі дощі з грозами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, на Великдень 20 квітня, в Україні майже всюди буде сонячно. Але буде кілька регіонів, де очікуються дощі з грозами. А саме:

  • в Львівській, Рівненській;
  • в Тернопільській, в Чернівецькій;
  • на Прикарпатті.

В інших регіонах буде тепла погода. Максимально вдень температура підніметься до +25 градусів - у Луганській області. Крім того, до +24 градусів будеу Донецькій, у Києві та області, місцями в Миколаївській та Кіровоградській областях.

Вночі також буде тепло, в кількох регіонах максимально до +10 градусів, а в Києві і регіоні - до +11.

Погода в Україні на Великдень 20 квітня (meteo.gov.ua)

Похолодання в Україні

Тепло, яке встановиться на Великдень, 20 квітня в Україні, протримається тиждень. За словами експерта, найближчими днями в більшості областей України погоду без опадів визначатиме поле підвищеного тиску.

Тепла погода в Україні протримається до 24 квітня. А протягом 25-28 квітня в Україні очікується поступове похолодання. Воно почнеться із західних областей.

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