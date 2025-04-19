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Погода на Пасху в Украине: где завтра ожидаются дожди с грозами

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на Пасху 20 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пасха, 20 апреля, в Украине будет теплой. Но в нескольких регионах возможны дожди с грозами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Завтра, на Пасху 20 апреля, в Украине почти везде будет солнечно. Но будет несколько регионов, где ожидаются дожди с грозами. А именно:

  • во Львовской, Ровенской;
  • в Тернопольской, в Черновицкой;
  • на Прикарпатье.

В остальных регионах будет теплая погода. Максимально днем температура поднимется до +25 градусов - в Луганской области. Кроме того, до +24 градусов будет в Донецкой, в Киеве и области, местами в Николаевской и Кировоградской областях.

Ночью также будет тепло, в нескольких регионах максимально до +10 градусов, а в Киеве и регионе - до +11.

Погода в Украине на Пасху 20 апреля (meteo.gov.ua)

Похолодание в Украине

Тепло, которое установится на Пасху, 20 апреля в Украине, продержится неделю. По словам эксперта, в ближайшие дни в большинстве областей Украины погоду без осадков будет определять поле повышенного давления.

Теплая погода в Украине продержится до до 24 апреля. А в течение 25-28 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание. Оно начнется с западных областей.

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