Погода на Пасху в Украине: где завтра ожидаются дожди с грозами

Пасха, 20 апреля, в Украине будет теплой. Но в нескольких регионах возможны дожди с грозами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Завтра, на Пасху 20 апреля, в Украине почти везде будет солнечно. Но будет несколько регионов, где ожидаются дожди с грозами. А именно:
В остальных регионах будет теплая погода. Максимально днем температура поднимется до +25 градусов - в Луганской области. Кроме того, до +24 градусов будет в Донецкой, в Киеве и области, местами в Николаевской и Кировоградской областях.
Ночью также будет тепло, в нескольких регионах максимально до +10 градусов, а в Киеве и регионе - до +11.
Погода в Украине на Пасху 20 апреля (meteo.gov.ua)
Тепло, которое установится на Пасху, 20 апреля в Украине, продержится неделю. По словам эксперта, в ближайшие дни в большинстве областей Украины погоду без осадков будет определять поле повышенного давления.
Теплая погода в Украине продержится до до 24 апреля. А в течение 25-28 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание. Оно начнется с западных областей.
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