Погода на Пасху в Украине: где завтра ожидаются дожди с грозами

Завтра, на Пасху 20 апреля, в Украине почти везде будет солнечно. Но будет несколько регионов, где ожидаются дожди с грозами. А именно:

во Львовской, Ровенской;

в Тернопольской, в Черновицкой;

на Прикарпатье.

В остальных регионах будет теплая погода. Максимально днем температура поднимется до +25 градусов - в Луганской области. Кроме того, до +24 градусов будет в Донецкой, в Киеве и области, местами в Николаевской и Кировоградской областях.

Ночью также будет тепло, в нескольких регионах максимально до +10 градусов, а в Киеве и регионе - до +11.



Погода в Украине на Пасху 20 апреля (meteo.gov.ua)