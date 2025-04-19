Погода на Великдень в Україні: де завтра очікуються дощі з грозами
Великдень, 20 квітня, в Україні буде теплим. Але в кількох регіонах можливі дощі з грозами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Завтра, на Великдень 20 квітня, в Україні майже всюди буде сонячно. Але буде кілька регіонів, де очікуються дощі з грозами. А саме:
- в Львівській, Рівненській;
- в Тернопільській, в Чернівецькій;
- на Прикарпатті.
В інших регіонах буде тепла погода. Максимально вдень температура підніметься до +25 градусів - у Луганській області. Крім того, до +24 градусів будеу Донецькій, у Києві та області, місцями в Миколаївській та Кіровоградській областях.
Вночі також буде тепло, в кількох регіонах максимально до +10 градусів, а в Києві і регіоні - до +11.
Погода в Україні на Великдень 20 квітня (meteo.gov.ua)
Похолодання в Україні
Тепло, яке встановиться на Великдень, 20 квітня в Україні, протримається тиждень. За словами експерта, найближчими днями в більшості областей України погоду без опадів визначатиме поле підвищеного тиску.
Тепла погода в Україні протримається до 24 квітня. А протягом 25-28 квітня в Україні очікується поступове похолодання. Воно почнеться із західних областей.
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