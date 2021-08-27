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Погода покращилась: Зеленський таки вилетів в Молдову

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Одеса, П'ятниця 27 серпня 2021 12:13
Погода покращилась: Зеленський таки вилетів в Молдову Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Літак президента України Володимира Зеленського все ж таки вилетів у Кишинів (Молдову). Раніше через непогоду літак сів в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Думську".

Раніше авіалайнеру не вдалося приземлитися в столиці країни через туман.

"Український борт №1 дозаправився і вилетів до Кишинева, який вже приймає літаки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених до Дня незалежності Молдови.

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Володимир Зеленський Молдова
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