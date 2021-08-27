Погода покращилась: Зеленський таки вилетів в Молдову
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Літак президента України Володимира Зеленського все ж таки вилетів у Кишинів (Молдову). Раніше через непогоду літак сів в Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Думську".
Раніше авіалайнеру не вдалося приземлитися в столиці країни через туман.
"Український борт №1 дозаправився і вилетів до Кишинева, який вже приймає літаки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених до Дня незалежності Молдови.