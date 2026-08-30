UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Погода в Україні зміниться: де сьогодні чекати дощів і якою буде температура

07:00 30.08.2026 Нд
1 хв
Де пройдуть дощі та грози, а де буде до +30°?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 30 серпня (Getty Images)

Україну сьогодні, 30 серпня, прогріє до +30°. У низці регіонів можливі дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

У більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Вранці у західних областях подекуди туман. Вітер південно-західний (у південно-східній частині країни східний), 5-10 м/с.

Температура вдень 22-27°, на Закарпатті та півдні країни до 30°.

Фото: якою буде погода в Україні 30 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність.

По області місцями короткочасний дощ, гроза. У Києві вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 22-27°, у Києві 24-26°.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві