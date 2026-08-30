Погода в Україні зміниться: де сьогодні чекати дощів і якою буде температура

Україну сьогодні, 30 серпня, прогріє до +30°. У низці регіонів можливі дощі, місцями з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.
У більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.
Вранці у західних областях подекуди туман. Вітер південно-західний (у південно-східній частині країни східний), 5-10 м/с.
Температура вдень 22-27°, на Закарпатті та півдні країни до 30°.
Фото: якою буде погода в Україні 30 серпня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність.
По області місцями короткочасний дощ, гроза. У Києві вдень короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 22-27°, у Києві 24-26°.
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