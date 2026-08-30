Погода в Украине изменится: где сегодня дожди и какая будет температура

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

В большинстве западных, северных, Винницкой, днем и Черкасской области кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков

Утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный (в юго-восточной части страны восточный), 5-10 м/с.

Температура днем 22-27 °, в Закарпатье и юге страны до 30 °.