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Погода в Україні зміниться: де сьогодні чекати дощів і якою буде температура

07:00 30.08.2026 Нд
1 хв
Де пройдуть дощі та грози, а де буде до +30°?
aimg Тетяна Степанова
Погода в Україні зміниться: де сьогодні чекати дощів і якою буде температура Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 30 серпня (Getty Images)
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Україну сьогодні, 30 серпня, прогріє до +30°. У низці регіонів можливі дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

У більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Вранці у західних областях подекуди туман. Вітер південно-західний (у південно-східній частині країни східний), 5-10 м/с.

Температура вдень 22-27°, на Закарпатті та півдні країни до 30°.

Погода в Україні зміниться: де сьогодні чекати дощів і якою буде температура

Фото: якою буде погода в Україні 30 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність.

По області місцями короткочасний дощ, гроза. У Києві вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 22-27°, у Києві 24-26°.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, яким може бути вересень в Україні.

Також ми пояснювали, до чого варто готуватися українцям через глобальну зміну клімату.

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