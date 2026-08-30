Погода в Україні зміниться: де сьогодні чекати дощів і якою буде температура

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 30 серпня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Україну сьогодні, 30 серпня, прогріє до +30°. У низці регіонів можливі дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.