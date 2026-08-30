Погода в Украине изменится: где сегодня дожди и какая будет температура

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 30 августа (Getty Images)

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Украина сегодня, 30 августа, прогреет до +30°. В ряде регионов возможны дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.