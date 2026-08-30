Погода в Украине изменится: где сегодня дожди и какая будет температура
Украина сегодня, 30 августа, прогреет до +30°. В ряде регионов возможны дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
В большинстве западных, северных, Винницкой, днем и Черкасской области кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков
Утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный (в юго-восточной части страны восточный), 5-10 м/с.
Температура днем 22-27 °, в Закарпатье и юге страны до 30 °.
Фото: какой будет погода в Украине 30 августа (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность.
По области местами кратковременный дождь, гроза. В Киеве днем кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 22-27 °, в Киеве 24-26 °.
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