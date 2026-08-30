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Погода в Украине изменится: где сегодня дожди и какая будет температура

07:00 30.08.2026 Вс
1 мин
Где пройдут дожди и грозы, где будет до +30°?
aimg Татьяна Степанова
Погода в Украине изменится: где сегодня дожди и какая будет температура Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 30 августа (Getty Images)
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Украина сегодня, 30 августа, прогреет до +30°. В ряде регионов возможны дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

В большинстве западных, северных, Винницкой, днем и Черкасской области кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков

Утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный (в юго-восточной части страны восточный), 5-10 м/с.

Температура днем 22-27 °, в Закарпатье и юге страны до 30 °.

Погода в Украине изменится: где сегодня дожди и какая будет температура

Фото: какой будет погода в Украине 30 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность.

По области местами кратковременный дождь, гроза. В Киеве днем кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 22-27 °, в Киеве 24-26 °.

Напомним, ранее синоптики рассказали, каким может быть сентябрь в Украине.

Также мы объясняли, к чему следует готовиться украинцам из-за глобального изменения климата.

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