Погода в Україні на тиждень: з +36 до +18, де чекати дощі та грози

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики раніше попереджав, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10%. Причиною такого прогнозу стала аномально тепла зима, яка негативно вплинула на стан посівів.

У Національному банку України вже оцінили ситуацію та відповіли, чи може очікуваний неврожай спричинити новий стрибок цін.

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