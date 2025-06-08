Погода в Україні на тиждень: з +36 до +18, де чекати дощі та грози

Наступного тижня погода в Україні буде мінливою та контрастною. Вже з середи в країну повернуться дощі, грози та похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Понеділок, 9 червня, буде спекотним і майже без дощів. Опади накриють лише Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.
Температура повітря:
Вже наступного дня у вівторок, 10 червня, в Україні буде мінлива хмарність, дощів не очікується. Короткочасні опади можливі лише у Луганській області. Температура повітря опуститься на кілька градусів.
Температура повітря:
З середини тижня, 11 червня, в Україну знову повернуться дощі. Більшість областей накриють опади, а на сході та заході, за прогнозами синоптиків, грози.
Дощі своєю чергою принесуть в Україну похолодання.
Температура повітря:
У четвер, 12 червня, дощі з громами очікуються у північних, східних та центральних областях.
Температура повітря:
Під кінець тижня дощі відступлять. У п'ятницю, 13 червня, лише на сході та північному сході України можливі короткочасні дощі. Температура повітря спаде ще на кілька градусів.
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Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики раніше попереджав, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10%. Причиною такого прогнозу стала аномально тепла зима, яка негативно вплинула на стан посівів.
У Національному банку України вже оцінили ситуацію та відповіли, чи може очікуваний неврожай спричинити новий стрибок цін.
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