Погода в Украине на неделю: с +36 до +18, где ждать дожди и грозы

На следующей неделе погода в Украине будет переменчивой и контрастной. Уже со среды в страну вернутся дожди, грозы и похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Понедельник, 9 июня, будет жарким и почти без дождей. Осадки накроют лишь Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.
Температура воздуха:
Уже на следующий день во вторник, 10 июня, в Украине будет переменная облачность, дождей не ожидается. Кратковременные осадки возможны лишь в Луганской области. Температура воздуха опустится на несколько градусов.
Температура воздуха:
С середины недели, 11 июня, в Украину снова вернутся дожди. Большинство областей накроют осадки, а на востоке и западе, по прогнозам синоптиков, грозы.
Дожди в свою очередь принесут в Украину похолодание.
Температура воздуха:
В четверг, 12 июня, дожди с грозами ожидаются в северных, восточных и центральных областях.
Температура воздуха:
Под конец недели дожди отступят. В пятницу, 13 июня, лишь на востоке и северо-востоке Украины возможны кратковременные дожди. Температура воздуха упадет еще на несколько градусов.
Температура воздуха:
Напомним, ранее министр аграрной политики ранее предупреждал, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10%. Причиной такого прогноза стала аномально теплая зима, которая негативно повлияла на состояние посевов.
В Национальном банке Украины уже оценили ситуацию и ответили, может ли ожидаемый неурожай вызвать новый скачок цен.
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