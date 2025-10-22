UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Погода в Україні різко зміниться: синоптик дала детальний прогноз на найближчі дні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 22 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У середу, 22 жовтня, в Україні очікується переважно суха погода з комфортною температурою повітря, хоча в окремих регіонах можливі локальні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, найтепліше сьогодні буде у південних та західних областях, де стовпчики термометрів покажуть від +12 до +16 градусів. Винятком стане Рівненщина - тут прохолодніше, лише +11 градусів вдень.

На решті території країни синоптики прогнозують від +7 до +12 градусів. У нічний час температура опускатиметься до +1 до +8 градусів. Подекуди, особливо при проясненнях, можливі заморозки.

Де можливі опади

Дощі у середу очікуються місцями - на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині. Водночас у більшості областей буде сухо, з хмарністю та туманами, але без істотних опадів.

Прогноз для Києва

У Києві 22 жовтня зберігатиметься прохолодна осіння погода. Максимальна температура вдень - до +9 градусів. Істотних опадів у столиці не передбачається.

Зміна погоди вже за кілька днів

Синоптик попереджає: 24-25 жовтня через територію України із заходу на схід проходитиме атмосферний фронт. Це спричинить ускладнення погодних умов - очікуються дощі, посилення вітру та різкі коливання атмосферного тиску.

Раніше ми повідомляли, що в Україні очікується різкий погодний контраст: після дощів і холодних ночей погода поступово перейде до сонячного потепління ближче до середини наступного тижня.

Детально про те, якою буде погода найближчими днями - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні