Погода в Україні різко зміниться: коли нарешті повернеться тепло

Температура повітря у більшості областей України підніметься вже найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з прогнозом експерта, дощі в Україні найближчим часом повністю не припиняться.
Водночас прохолода, яка спостерігається сьогодні у деяких регіонах, зміниться вищими показниками на термометрах.
"Вже завтра, 14 червня, температура повітря становитиме у більшості областей, як сьогодні на півдні та сході України +19+24 градуси", - повідомила Діденко.
В неділю, за її словами, повітря в Україні прогріється до 21-26 градусів вище нуля.
"Дощі, періодичні та часом із грозами, пройдуть вихідними практично повсюди. Лише в західних областях завтра - небагато вологи, а в неділю взагалі повсюди там буде сонячно", - поділилась синоптик.
Вона зауважила, що там буде чи не найтепліше. Тож ці вихідні - чудова нагода відвідати Львів або Карпати.
"Вітер вихідними залишається в Україні рвучким, з північного заходу переважно", - розповіла метеоролог.
У Києві, за її інформацією, впродовж 14-15 червня очікується "помірно тепла погода з температурою повітря +20+22 градуси".
"Часом короткі дощі. В неділю - більше сонячних прояснень. Вітер північно-західний, поривчастий", - підсумувала спеціаліст.
Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж доби, 14 червня, по території нашої країни буде хмарно, з проясненнями.
Вночі - без опадів. Вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі короткочасні дощі, подекуди - грози.
Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.
Температуру повітря прогнозують таку:
У Києві та області також буде хмарно, з проясненнями. Вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.
Температура повітря:
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