Погода в Украине резко изменится: когда наконец вернется тепло

Температура воздуха в большинстве областей Украины поднимется уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно прогнозу эксперта, дожди в Украине в ближайшее время полностью не прекратятся.
В то же время прохлада, которая наблюдается сегодня в некоторых регионах, сменится более высокими показателями на термометрах.
"Уже завтра, 14 июня, температура воздуха составит в большинстве областей, как сегодня на юге и востоке Украины +19+24 градуса", - сообщила Диденко.
В воскресенье, по ее словам, воздух в Украине прогреется до 21-26 градусов выше нуля.
"Дожди, периодические и порой с грозами, пройдут на выходных практически повсеместно. Только в западных областях завтра - немного влаги, а в воскресенье вообще повсюду там будет солнечно", - поделилась синоптик.
Она отметила, что там будет едва ли не теплее всего. Поэтому эти выходные - прекрасная возможность посетить Львов или Карпаты.
"Ветер на выходных остается в Украине порывистым, с северо-запада преимущественно", - рассказала метеоролог.
В Киеве, по ее информации, в течение 14-15 июня ожидается "умеренно теплая погода с температурой воздуха +20+22 градуса".
"Временами короткие дожди. В воскресенье - больше солнечных прояснений. Ветер северо-западный, порывистый", - подытожила специалист.
Тем временем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение суток, 14 июня, по территории нашей страны будет облачно, с прояснениями.
Ночью - без осадков. Днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшие кратковременные дожди, местами - грозы.
Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.
Температуру воздуха прогнозируют следующую:
В Киеве и области также будет облачно, с прояснениями. Днем - местами небольшой кратковременный дождь.
Температура воздуха:
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