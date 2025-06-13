Погода в Украине резко изменится: когда наконец вернется тепло

Какой погоды ждать украинцам на выходные

Согласно прогнозу эксперта, дожди в Украине в ближайшее время полностью не прекратятся.

В то же время прохлада, которая наблюдается сегодня в некоторых регионах, сменится более высокими показателями на термометрах.

"Уже завтра, 14 июня, температура воздуха составит в большинстве областей, как сегодня на юге и востоке Украины +19+24 градуса", - сообщила Диденко.

В воскресенье, по ее словам, воздух в Украине прогреется до 21-26 градусов выше нуля.

"Дожди, периодические и порой с грозами, пройдут на выходных практически повсеместно. Только в западных областях завтра - немного влаги, а в воскресенье вообще повсюду там будет солнечно", - поделилась синоптик.

Она отметила, что там будет едва ли не теплее всего. Поэтому эти выходные - прекрасная возможность посетить Львов или Карпаты.

"Ветер на выходных остается в Украине порывистым, с северо-запада преимущественно", - рассказала метеоролог.

В Киеве, по ее информации, в течение 14-15 июня ожидается "умеренно теплая погода с температурой воздуха +20+22 градуса".

"Временами короткие дожди. В воскресенье - больше солнечных прояснений. Ветер северо-западный, порывистый", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз погоды на завтра от УкрГМЦ

Тем временем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение суток, 14 июня, по территории нашей страны будет облачно, с прояснениями.

Ночью - без осадков. Днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшие кратковременные дожди, местами - грозы.

Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.

Температуру воздуха прогнозируют следующую:

ночью по Украине - 9-14°C;

днем по Украине - 18-23°C;

ночью в Карпатах - 4-9°C;

днем в Карпатах - 12-17°C;

на юге страны - до 25°C°.

Прогноз погоды на 14 июня от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В Киеве и области также будет облачно, с прояснениями. Днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью - 9-14°C;

в Киевской области днем - 18-23°C;

в Киеве ночью - 12-14°C;

в Киеве днем 18-20°C.

Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)