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Погода в Україні продовжує погіршуватися: синоптики дали прогноз на завтра

Фото: завтра в Україні майже всюди очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 12 квітня буде переважно дощовою. Місцями очікується туман, а в Карпатах вночі температура опуститься до 0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в країні хмарно з проясненнями. Часом дощі (у більшості західних областей вночі без істотних опадів).

При цьому у південній частині вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер східний (у західних областях - північний), 7-12 м/с.

Стовпчики температури в середньому коливатимуться в межах +5 +10 градусів, у західних областях дещо прохолодніше: +2 +7 градусів тепла.

Вдень прогнозують +8 +13 градусів, у південних областях та на Закарпатті місцями до +16, а в Карпатах температура вночі опуститься до 0, вдень становитиме +2 +7.

Погода в Києві

Завтра в столиці хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер східний, 7-12 м. Температура повітря вночі складатиме +7 +9 градусів вночі та +10 +12 вдень.

Нагадаємо, що сьогодні в більшості областей України очікують шквали та дощі.

Додамо, також синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.

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