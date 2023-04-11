Погода в Украине продолжает ухудшаться: синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в стране облачно с прояснениями. Временами дожди (в большинстве западных областей ночью без существенных осадков).

При этом в южной части ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный (в западных областях - северный), 7-12 м/с.

Столбики температуры в среднем будут колебаться в пределах +5+10 градусов, в западных областях несколько прохладнее: +2 +7 градусов тепла.

Днем прогнозируют +8 +13 градусов, в южных областях и Закарпатье местами до +16, а в Карпатах температура ночью опустится до 0, днем будет +2 +7.

Погода в Киеве

Завтра в столице облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер восточный, 7-12 м. Температура воздуха ночью будет составлять +7+9 градусов ночью и +10 +12 днем.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины ожидают шквалы и дожди.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.

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