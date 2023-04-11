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Шквальний вітер і дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Вівторок 11 квітня 2023 07:00
Шквальний вітер і дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: частину України сьогодні накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 11 квітня буде по-весняному теплою. Проте у більшості областей очікують шквали та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що сьогодні дрібні дощі очікуються на заході, а в центральних, східних та південних областях можливі помірні опади. На решті території буде сухо.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Проте на півдні та сході нашої України прогнозуються шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря по Україні вдень буде у межах від +12 до +17 градусів. Вночі опуститься до +3 +8 градусів. У Карпатах вдень +3 +8 градусів, а вночі близько нуля.

Шквальний вітер і дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці вдень покажуть +13 +15 градусів. Вночі температура опуститься до +4 +6 градусів.

Нагадаємо, жителів Одеси та області попередили про шторм та закликали бути обережними через мінну небезпеку.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.

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