Погода в Україні остаточно зіпсується: прогноз синоптиків на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 12 листопада, буде з дощами. Синоптики попереджають про шквальні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні дощі. Вдень у центральних та північних областях значні опади.
Синоптики попереджають про можливі пориви до 15-22 м/с. У південній, східній частині та в центральних частинах країни шквали до 25-30 м/с.
Температура повітря вдень буде +10 +15 градусів, на півночі +4 +9 градусів. Вночі температура опустить до +6 +11 градусів.
На заході України стовпчики термометрів протягом дня покажуть +2 +7 градусів.
Погода у Києві
У столиці протягом дня хмарно, очікується дощ. Вдень у столиці прогнозуються пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень у Києві буде +7 +9 градусів, а вночі від +4 до +9 градусів.
Штормове попередження
Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних, 11 та 12 листопада, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.
В Карпатах очікується значний сніг, місцями хуртовини. Пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура вдень близько нуля градусів, а вночі очікується мороз до -5.
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