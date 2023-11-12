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Погода в Україні остаточно зіпсується: прогноз синоптиків на сьогодні

Україна, Неділя 12 листопада 2023 07:00
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Погода в Україні остаточно зіпсується: прогноз синоптиків на сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні остаточно зіпсується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 12 листопада, буде з дощами. Синоптики попереджають про шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні дощі. Вдень у центральних та північних областях значні опади.

Синоптики попереджають про можливі пориви до 15-22 м/с. У південній, східній частині та в центральних частинах країни шквали до 25-30 м/с.

Температура повітря вдень буде +10 +15 градусів, на півночі +4 +9 градусів. Вночі температура опустить до +6 +11 градусів.

На заході України стовпчики термометрів протягом дня покажуть +2 +7 градусів.

Погода в Україні остаточно зіпсується: прогноз синоптиків на сьогодні

Погода у Києві

У столиці протягом дня хмарно, очікується дощ. Вдень у столиці прогнозуються пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +7 +9 градусів, а вночі від +4 до +9 градусів.

Погода в Україні остаточно зіпсується: прогноз синоптиків на сьогодні

Штормове попередження

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних, 11 та 12 листопада, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.

В Карпатах очікується значний сніг, місцями хуртовини. Пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура вдень близько нуля градусів, а вночі очікується мороз до -5.

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