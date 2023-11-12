Погода в Украине окончательно испортится: прогноз синоптиков на сегодня

Погода в Украине сегодня, 12 ноября, будет с дождями. Синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине дожди. Днем в центральных и северных областях сильные осадки.

Синоптики предупреждают о возможных разрывах до 15-22 м/с. В южной, восточной и центральных частях страны шквалы до 25-30 м/с.

Температура воздуха днем будет +10 +15 градусов, на севере +4 +9 градусов. Ночью температура опустит до +6 +11 градусов.

На западе Украины столбики термометров в течение дня покажут +2 +7 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно, ожидается дождь. Днем в столице прогнозируются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +7 +9 градусов, а ночью от +4 до +9 градусов.

Штормовое предупреждение

Напомним, синоптики предупреждали, что в выходные, 11 и 12 ноября, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение в части страны.

В Карпатах ожидается снег, местами вьюги. Порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура днем около нуля, а ночью ожидается мороз до -5.