Погода в Україні 5 квітня: синоптики дали детальний прогноз
У суботу, 5 квітня, в Україні пройде дощ. Місцями до опадів додадуться грози, буде тепло, до 17°.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ; у центральних, східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській та Сумській областях місцями грози", - йдеться у прогнозі.
За даними синоптиків, вітер буде західним, південно-західним, 5-10 м/с, вдень в центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями пориви 15-20 м/с.
"Температура вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°", - зазначили синоптики.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 9-14°; у Києві вдень 12-14°.
Погода в Україні 5 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Як раніше попереджали синоптики, в Україні на вихідних, 5 і 6 квітня, очікується значне погіршення погодних умов. У низці областей прогнозуються опади у вигляді дощів, а місцями навіть снігопади.
Похолодання, яке зайде в Україну, захопить спочатку західні, Вінницьку, Житомирську, Київську та Чернігівську області. А вже 8-10 квітня пошириться на всю Україну.
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