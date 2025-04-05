ua en ru
Сб, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Погода в Україні 5 квітня: синоптики дали детальний прогноз

Україна, Субота 05 квітня 2025 07:00
UA EN RU
Погода в Україні 5 квітня: синоптики дали детальний прогноз Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 5 квітня, в Україні пройде дощ. Місцями до опадів додадуться грози, буде тепло, до 17°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ; у центральних, східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській та Сумській областях місцями грози", - йдеться у прогнозі.

За даними синоптиків, вітер буде західним, південно-західним, 5-10 м/с, вдень в центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°", - зазначили синоптики.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 9-14°; у Києві вдень 12-14°.
Погода в Україні 5 квітня: синоптики дали детальний прогноз
Погода в Україні 5 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Як раніше попереджали синоптики, в Україні на вихідних, 5 і 6 квітня, очікується значне погіршення погодних умов. У низці областей прогнозуються опади у вигляді дощів, а місцями навіть снігопади.

Похолодання, яке зайде в Україну, захопить спочатку західні, Вінницьку, Житомирську, Київську та Чернігівську області. А вже 8-10 квітня пошириться на всю Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Зеленський зробив нову заяву про ЗСУ у Курській області: стримують 64 тисячі росіян
Зеленський зробив нову заяву про ЗСУ у Курській області: стримують 64 тисячі росіян
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп