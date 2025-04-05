Погода в Україні 5 квітня: синоптики дали детальний прогноз

У суботу, 5 квітня, в Україні пройде дощ. Місцями до опадів додадуться грози, буде тепло, до 17°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ; у центральних, східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській та Сумській областях місцями грози", - йдеться у прогнозі.

За даними синоптиків, вітер буде західним, південно-західним, 5-10 м/с, вдень в центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°", - зазначили синоптики.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 9-14°; у Києві вдень 12-14°.



Погода в Україні 5 квітня (facebook.com/UkrHMC)