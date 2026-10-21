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Погода в Україні 21 жовтня: де пройдуть дощі, а де потеплішає до +20

07:00 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: погода в Україні 21 жовтня (колаж РБК-Україна)

В Україні 21 жовтня очікується тепла осіння погода, однак у частині областей пройдуть невеликі дощі. Вранці місцями буде туман, а на півдні повітря прогріється до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вплив області високого атмосферного тиску з північного сходу сприятиме зменшенню кількості опадів.

Фото: якою буде погода сьогодні, 21 жовтня (колаж РБК-Україна)

Де в Україні пройдуть дощі

21 жовтня місцями невеликий дощ прогнозують у більшості регіонів України. Без опадів буде на заході та південному заході країни.

Вранці туман очікується на Закарпатті, Прикарпатті, у південних і більшості центральних областей. Водіям варто враховувати можливе погіршення видимості на дорогах.

Вітер буде південно-східним та східним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. У західних областях він посилиться до 7-12 метрів за секунду.

Якою буде температура 21 жовтня

Уночі температура повітря в Україні становила від +6 до +11 градусів. У Карпатах було прохолодніше - від 0 до +5 градусів.

Удень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +17 градусів. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +20 градусів.

Погода в Києві та області

У Києві 21 жовтня прогнозують хмарність із проясненнями та без опадів. Температура коливатиметься в межах від +13 до +15 градусів.

У Київській області місцями пройде невеликий дощ. Уночі було від +6 до +11 градусів, удень буде - від +12 до +17 градусів. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Що відомо про погоду найближчими днями

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в окремих регіонах України жовтнева температура перевищувала кліматичну норму на 5 градусів і більше.

За словами керівника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, тепло принесло повітря з Прикаспійської низовини.

Також ми писали, що 20-23 жовтня опади в Україні мали поступово слабшати.

За прогнозом синоптиків, 22 жовтня переважно очікується погода без дощів, а 23 жовтня опади можливі в низці західних і центральних областей, а також на півдні країни.

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