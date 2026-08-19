UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Погода в Україні 20 серпня: де пройдуть грози та буде до +34

15:32 19.08.2026 Ср
1 хв
Які регіони опиняться під дощами
aimg Анастасія Никончук

У середу, 20 серпня, в Україні утримається тепла погода із мінливою хмарністю. Опади очікуються лише в окремих районах півночі країни та в Карпатах, де вдень можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укргідрометцентру.

За даними прогнозу, вдень локальні опади можливі у північних областях країни, а також у Карпатському регіоні. У цих районах подекуди можливі грози.

На решті території України утримається суха погода.

Посилення вітру

Вітер буде південно-західним напрямом зі швидкістю 7–12 м/с. Водночас у більшості північних та західних областей удень очікуються пориви до 15–20 м/с.

Синоптики рекомендують враховувати погодні умови під час планування поїздок та відпочинку на відкритому повітрі.

Де буде найвища температура

Нічна температура повітря становитиме від +11 до +16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +30 градусів.

Найспекотніша погода очікується на південному заході країни, де повітря місцями прогріється до +34 градусів. Загалом температурний фон залишиться вищим за кліматичну норму для цього періоду серпня.

Нагадуємо, що в Україні на початку тижня повернулася спекотна погода: в окремих регіонах температура повітря піднімалася до +33 градусів, проте вже з середини тижня прогнозується помітне похолодання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в УкраїніГідрометцентр