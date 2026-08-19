Погода в Украине 20 августа: где пройдут грозы и будет до +34

В среду, 20 августа, в Украине сохранится теплая погода с переменной облачностью. Осадки ожидаются лишь в отдельных районах севера страны и в Карпатах, где днем возможны кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укргидрометцентра.
По данным прогноза, днем локальные осадки вероятны в северных областях страны, а также в Карпатском регионе. В этих районах местами возможны грозы.
На остальной территории Украины сохранится сухая погода.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7–12 м/с. Вместе с тем в большинстве северных и западных областей днем ожидаются порывы до 15–20 м/с.
Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на открытом воздухе.
Ночная температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. Днем столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов.
Самая жаркая погода ожидается на юго-западе страны, где воздух местами прогреется до +34 градусов. В целом температурный фон останется выше климатической нормы для этого периода августа.
Напоминаем, что в Украине в начале текущей недели возвратилась жаркая погода: в отдельных регионах температура воздуха поднималась до +33 градусов, однако уже с середины недели прогнозируется заметное похолодание.