Лише один регіон України накриють дощі та грози: прогноз на сьогодні
Сьогодні, 10 вересня, погода в Україні буде різноманітною: у південних областях можливі дощі та грози, а в західних регіонах зранку туман. На решті території день мине без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні на півдні України очікуються короткочасні дощі та місцями грози, тоді як на решті території буде без опадів.
Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий туман.
Вітер східний та північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, на півдні до +19 градусів. Вдень очікується +22…+27 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі +11…+16 градусів, вдень +22…+27 градусів.
У Києві вночі +14…+16 градусів, вдень +24…+26 градусів.
Погода по регіонах
-
Північ - вночі +12…+15 градусів, вдень +22…+25 градусів, без опадів.
-
Схід - вночі +13…+16 градусів, вдень +24…+27 градусів, сухо.
-
Центр - вночі +13…+16 градусів, вдень +23…+26 градусів, без опадів.
-
Південь - вночі +15…+19 градусів, вдень +25…+27 градусів, місцями короткочасні дощі та грози.
-
Захід - вночі +11…+14 градусів, вдень +22…+25 градусів, без опадів, у горах подекуди туман.
Нагадаємо, вчора синоптик Наталка Діденко попередила про незвичну температуру в Україні та назвала причину.
"Цікавою буде завтра температурна картинка в Україні. У нашому житті зараз все не так, як колись, то й погода також вирішила не відставати", - розповіла метеоролог.
Тим часом спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 12 нових температурних рекордів за два дні.
За їхніми даними, рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у чотирьох містах України.