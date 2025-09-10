Лише один регіон України накриють дощі та грози: прогноз на сьогодні

Сьогодні, 10 вересня, погода в Україні буде різноманітною: у південних областях можливі дощі та грози, а в західних регіонах зранку туман. На решті території день мине без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на півдні України очікуються короткочасні дощі та місцями грози, тоді як на решті території буде без опадів.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий туман.

Вітер східний та північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, на півдні до +19 градусів. Вдень очікується +22…+27 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі +11…+16 градусів, вдень +22…+27 градусів.

У Києві вночі +14…+16 градусів, вдень +24…+26 градусів.

Погода по регіонах