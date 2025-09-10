ua en ru
Только один регион Украины накроют дожди и грозы: прогноз на сегодня

Среда 10 сентября 2025 07:01
Только один регион Украины накроют дожди и грозы: прогноз на сегодня Фото: синоптики дали прогноз на 10 сентября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 10 сентября, погода в Украине будет разнообразной: в южных областях возможны дожди и грозы, а в западных регионах утром туман. На остальной территории день пройдет без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на юге Украины ожидаются кратковременные дожди и местами грозы, тогда как на остальной территории будет без осадков.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман.
Ветер восточный и северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на юге до +19 градусов. Днем ожидается +22...+27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов.
В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью +12...+15 градусов, днем +22...+25 градусов, без осадков.

  • Восток - ночью +13...+16 градусов, днем +24...+27 градусов, сухо.

  • Центр - ночью +13...+16 градусов, днем +23...+26 градусов, без осадков.

  • Юг - ночью +15...+19 градусов, днем +25...+27 градусов, местами кратковременные дожди и грозы.

  • Запад - ночью +11...+14 градусов, днем +22...+25 градусов, без осадков, в горах местами туман.

Только один регион Украины накроют дожди и грозы: прогноз на сегодня

Напомним, вчера синоптик Наталья Диденко предупредила о необычной температуре в Украине и назвала причину.

"Интересной будет завтра температурная картинка в Украине. В нашей жизни сейчас все не так, как прежде, то и погода также решила не отставать", - рассказала метеоролог.

Между тем специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.

По их данным, рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались в четырех городах Украины.

