Только один регион Украины накроют дожди и грозы: прогноз на сегодня

Сегодня, 10 сентября, погода в Украине будет разнообразной: в южных областях возможны дожди и грозы, а в западных регионах утром туман. На остальной территории день пройдет без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на юге Украины ожидаются кратковременные дожди и местами грозы, тогда как на остальной территории будет без осадков.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман.

Ветер восточный и северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на юге до +19 градусов. Днем ожидается +22...+27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов.

Погода по регионам