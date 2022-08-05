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Погода в Украине снова ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: сегодня Левобережную часть Украины накроют грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 5 августа, погода в Украине будет жаркой. При этом на Левобережье ожидаются грозовые дожди и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, дожди с грозами и местами со шквалистым ветром пройдут на востоке и юге, а также в части северных и центральных областей.

На остальной территории нашей страны будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +18, днем +26 +29 градусов;
  • на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +29 +32;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +26 +28 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +20 градус, а днем +27 +29;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +25 +27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается грозовой дождь, возможны шквалы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +18, а днем +25 +29 градусов.

Напомним, синоптики предупреждали, что Киев и область может накрыть гроза.

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