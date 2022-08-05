Погода в Украине снова ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, дожди с грозами и местами со шквалистым ветром пройдут на востоке и юге, а также в части северных и центральных областей.

На остальной территории нашей страны будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +16 +18, днем +26 +29 градусов;

на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +29 +32;

в восточных областях ночью +16 +19, днем +26 +28 градусов;

на юге страны ночью +17 +20 градус, а днем +27 +29;

в центральных областях ночью +15 +18, днем +25 +27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается грозовой дождь, возможны шквалы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +18, а днем +25 +29 градусов.