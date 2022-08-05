Погода в Украине снова ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 5 августа, погода в Украине будет жаркой. При этом на Левобережье ожидаются грозовые дожди и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, дожди с грозами и местами со шквалистым ветром пройдут на востоке и юге, а также в части северных и центральных областей.
На остальной территории нашей страны будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 10 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня ожидается грозовой дождь, возможны шквалы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +18, а днем +25 +29 градусов.
Напомним, синоптики предупреждали, что Киев и область может накрыть гроза.
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