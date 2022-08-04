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На Киев и область надвигается гроза

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Киев, Четверг 04 августа 2022 16:58
На Киев и область надвигается гроза Фото: на Киев и область надвигается гроза (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве и области сегодня, 4 августа, ухудшится погода. В ближайшее время регион накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 4 августа в Киеве и области гроза (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 20-25 градусов тепла.

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