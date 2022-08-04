Фото: на Киев и область надвигается гроза (РБК-Украина)

В Киеве и области сегодня, 4 августа, ухудшится погода. В ближайшее время регион накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 4 августа в Киеве и области гроза (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.