Погода в Україні знову погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 5 серпня, погода в Україні буде спекотною. При цьому на Лівобережжі очікуються грозові дощі та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, дощі з грозами та подекуди зі шквальним вітром пройдуть на сході та півдні, а також у частині північних і центральних областей.
На решті території нашої країни буде сухо та сонячно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні очікується грозовий дощ, можливі шквали. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +18, а вдень +25 +29 градусів.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що Київ та область може накрити гроза.
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