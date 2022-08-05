Погода в Україні знову погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, дощі з грозами та подекуди зі шквальним вітром пройдуть на сході та півдні, а також у частині північних і центральних областей.

На решті території нашої країни буде сухо та сонячно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +16 +18, вдень +26 +29 градусів;

на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +29 +32;

у східних областях вночі +16 +19, вдень +26 +28 градусів;

на півдні країни вночі +17 +20 градус, а вдень +27 +29;

у центральних областях вночі +15 +18, вдень +25 +27 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується грозовий дощ, можливі шквали. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +18, а вдень +25 +29 градусів.