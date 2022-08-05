ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Погода в Украине снова ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Новина українською →
Украина, Пятница 05 августа 2022 07:00
Погода в Украине снова ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня Фото: сегодня Левобережную часть Украины накроют грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 5 августа, погода в Украине будет жаркой. При этом на Левобережье ожидаются грозовые дожди и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, дожди с грозами и местами со шквалистым ветром пройдут на востоке и юге, а также в части северных и центральных областей.

На остальной территории нашей страны будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +18, днем +26 +29 градусов;
  • на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +29 +32;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +26 +28 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +20 градус, а днем +27 +29;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +25 +27 градусов.

Погода в Украине снова ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается грозовой дождь, возможны шквалы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +18, а днем +25 +29 градусов.

Погода в Украине снова ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Напомним, синоптики предупреждали, что Киев и область может накрыть гроза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз