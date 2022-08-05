Погода в Україні знову погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні
Сьогодні, 5 серпня, погода в Україні буде спекотною. При цьому на Лівобережжі очікуються грозові дощі та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, дощі з грозами та подекуди зі шквальним вітром пройдуть на сході та півдні, а також у частині північних і центральних областей.
На решті території нашої країни буде сухо та сонячно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +16 +18, вдень +26 +29 градусів;
- на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +29 +32;
- у східних областях вночі +16 +19, вдень +26 +28 градусів;
- на півдні країни вночі +17 +20 градус, а вдень +27 +29;
- у центральних областях вночі +15 +18, вдень +25 +27 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні очікується грозовий дощ, можливі шквали. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +18, а вдень +25 +29 градусів.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що Київ та область може накрити гроза.
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