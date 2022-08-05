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Погода в Україні знову погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 07:00
Погода в Україні знову погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: сьогодні Лівобережну частину України накриють грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 5 серпня, погода в Україні буде спекотною. При цьому на Лівобережжі очікуються грозові дощі та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, дощі з грозами та подекуди зі шквальним вітром пройдуть на сході та півдні, а також у частині північних і центральних областей.

На решті території нашої країни буде сухо та сонячно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +18, вдень +26 +29 градусів;
  • на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +29 +32;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +26 +28 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градус, а вдень +27 +29;
  • у центральних областях вночі +15 +18, вдень +25 +27 градусів.

Погода в Україні знову погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується грозовий дощ, можливі шквали. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +18, а вдень +25 +29 градусів.

Погода в Україні знову погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

Нагадаємо, синоптики попереджали, що Київ та область може накрити гроза.

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