Погода в Украине ухудшается: синоптики предупреждают о грозе в Киеве и ряде областей

В ближайшие часы по Украине ухудшится погода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, 15 мая, в ближайшие 1-3 часа с удержанием до конца суток, в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы.
Кроме того, в Киеве и Киевской области в ближайшее время и до конца суток 15 мая также будут грозы.
Напомним, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Украине на выходные. Местами ожидаются поход и кратковременные дожди с грозами.
Ранее сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.