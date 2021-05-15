UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Погода в Украине ухудшается: синоптики предупреждают о грозе в Киеве и ряде областей

Автор: Инна Собора

В ближайшие часы по Украине ухудшится погода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, 15 мая, в ближайшие 1-3 часа с удержанием до конца суток, в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы.

Кроме того, в Киеве и Киевской области в ближайшее время и до конца суток 15 мая также будут грозы.

Напомним, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Украине на выходные. Местами ожидаются поход и кратковременные дожди с грозами.

Ранее сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины грозаПогода