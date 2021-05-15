Погода в Украине ухудшается: синоптики предупреждают о грозе в Киеве и ряде областей

В ближайшие часы по Украине ухудшится погода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС .

Так, 15 мая, в ближайшие 1-3 часа с удержанием до конца суток, в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы.

Кроме того, в Киеве и Киевской области в ближайшее время и до конца суток 15 мая также будут грозы.