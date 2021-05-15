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Погода в Україні погіршується: синоптики попереджають про грози в Києві та низці областей

Автор: Инна Собора

У найближчі години по Україні погіршиться погода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, 15 травня у найближчі 1-3 години, з утриманням до кінця доби, у західних, північних та центральних областях очікуються грози.

Крім того, у Києві та Київській області, в найближчі 1-3 години, до кінця доби 15 травня також будуть грози.

Нагадаємо, синоптики прогнозують нестійку погоду в Україні на вихідні. Подекуди очікуються походоладання та короткочасні дощі з грозами.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошений надвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримуватиметься протягом 14-16 травня.

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