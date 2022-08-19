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Погода в Украине сегодня существенно улучшится: где именно

Фото: погода в Украине 19 августа существенно улучшится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 19 августа будет сухой и солнечной почти по всей территории. Только на востоке и частично юге все еще будут идти дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. В восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди (ночью местами) и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков

При этом ночью и утром в большинстве южных и центральных областей местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +17, днем +25 +29 градусов;
  • на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +27 +35;
  • в восточных областях ночью +17 +20, днем +27 +30 градусов;
  • на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +28 +30;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +27 +29 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +28 +30.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозах, местами граде и шквалах в некоторых областях.

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