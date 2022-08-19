Погода в Украине сегодня существенно улучшится: где именно

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. В восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди (ночью местами) и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков

При этом ночью и утром в большинстве южных и центральных областей местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +15 +17, днем +25 +29 градусов;

на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +27 +35;

в восточных областях ночью +17 +20, днем +27 +30 градусов;

на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +28 +30;

в центральных областях ночью +15 +18, днем +27 +29 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +28 +30.