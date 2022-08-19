Погода в Україні сьогодні суттєво покращиться: де саме

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні мінлива хмарність. У східних та південно-східних областях короткочасні дощі (вночі місцями) та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів

При цьому вночі та вранці у більшості південних та центральних областей подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +15 +17, вдень +25 +29 градусів;

на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +27 +35;

у східних областях вночі +17 +20, вдень +27 +30 градусів;

на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +28 +30;

у центральних областях вночі +15 +18, вдень +27 +29 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +28 +30.