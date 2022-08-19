Погода в Україні сьогодні суттєво покращиться: де саме

Погода в Україні сьогодні, 19 серпня буде сухою та сонячною майже по всій території. Лише на сході та частково півдні все ще йтимуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні мінлива хмарність. У східних та південно-східних областях короткочасні дощі (вночі місцями) та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів
При цьому вночі та вранці у більшості південних та центральних областей подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +28 +30.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про грози, місцями град та шквали у деяких областях.
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