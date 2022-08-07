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Погода в Украине сегодня резко ухудшится: прогноз синоптиков

Фото: в Украине сегодня местами ожидается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 7 августа частично ухудшится. Непогода ожидается на западе, местами в центральных и северных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных, днем и в Винницкой и большинстве северных областей умеренные, местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, в западных и северных областях с переходом на северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +17 +19, днем +26 +30 градусов;
  • на западе ночью +15 +20 градусов, а днем +24 +31;
  • в восточных областях ночью +16 +18, днем +30 +33 градуса;
  • на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +31 +34;
  • в центральных областях ночью +17 +19, днем +28 +31 градус.

Погода в Киеве

Сегодня в столице погода ухудшится. Ночью без осадков, днем умеренные, а местами значительные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер восточный с переходом на северный 5-10 м/с.

Напомним, вчера синоптики предупреждали о непогоде в Украине в некоторых областях.

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Погода в Украине