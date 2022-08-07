Погода в Украине сегодня резко ухудшится: прогноз синоптиков

Погода в Украине сегодня, 7 августа частично ухудшится. Непогода ожидается на западе, местами в центральных и северных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных, днем и в Винницкой и большинстве северных областей умеренные, местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.
Ветер восточный, в западных и северных областях с переходом на северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице погода ухудшится. Ночью без осадков, днем умеренные, а местами значительные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер восточный с переходом на северный 5-10 м/с.