Погода в Украине сегодня резко ухудшится: прогноз синоптиков

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных, днем и в Винницкой и большинстве северных областей умеренные, местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, в западных и северных областях с переходом на северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +17 +19, днем +26 +30 градусов;

на западе ночью +15 +20 градусов, а днем +24 +31;

в восточных областях ночью +16 +18, днем +30 +33 градуса;

на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +31 +34;

в центральных областях ночью +17 +19, днем +28 +31 градус.

Погода в Киеве

Сегодня в столице погода ухудшится. Ночью без осадков, днем умеренные, а местами значительные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер восточный с переходом на северный 5-10 м/с.