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В Украине завтра ожидаются грозы, но не везде: названы регионы

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Украина, Суббота 06 августа 2022 14:17
В Украине завтра ожидаются грозы, но не везде: названы регионы Фото: грозы в Украине ожидаются 7 августа в 4 регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 7 августа, в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"7 августа в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, погода в Украине в августе будет с резкими перепадами температур в сторону похолодания, а осадков будет немало - время от времени ожидаются ливни.

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