Погода в Україні сьогодні різко погіршиться: прогноз синоптиків

Погода в Україні сьогодні, 7 серпня частково погіршиться. Негода очікується на заході, місцями в центральних та північних регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних, вдень і у Вінницькій та більшості північних областей помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.
Вітер східний, у західних та північних областях з переходом на північний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці погода погіршиться. Вночі без опадів, вдень помірні, а місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер східний з переходом на північний 5-10 м/с.
Нагадаємо, вчора синоптики попереджали про негоду в Україні в деяких областях.