Погода в Украине резко ухудшится: названа дата

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине завтра, 17 июня. Ожидаются грозовые дожди со шквалами и местами град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных областях, днем местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях кратковременный дождь, гроза. При этом на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в западной части преимущественно северо-западный, 7-12 м/сек. А днем при грозах шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Температура воздуха днем на севере и западе ночью составит +11 +14, а днем +17 +24. В восточных областях до +13 градусов ночью, днем +24 +27, на юге +14 +17 градусов, а днем +25 +27.

Напомним, ранее мы писали, что небольшое похолодание придет в Украину уже сегодня.

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