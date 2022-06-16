ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Погода в Україні різко погіршиться: названа дата

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 червня 2022 13:34
Погода в Україні різко погіршиться: названа дата Фото: погода в Україні 17 червня погіршиться (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні завтра, 17 червня. Очікуються грозові дощі зі шквалами та подекуди град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у західних областях, вдень місцями та у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях короткочасний дощ, гроза. При цьому на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у західній частині переважно північно-західний, 7-12 м/с. А вдень при грозах шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

Температура повітря вдень на півночі та заході вночі становитиме +11 +14, а вдень +17 +24. У східних областях до +13 градусів вночі, вдень +24 +27, на півдні +14 +17 градусів, а вдень +25 +27.

Погода в Україні різко погіршиться: названа дата

Нагадаємо, раніше ми писали, що невелике похолодання прийде в Україну вже сьогодні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена