Украинцев ждет небольшое похолодание: прогноз погоды на сегодня

Небольшое похолодание придет в Украину уже сегодня, 16 июня. В большинстве регионов будет сухо, однако на востоке ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня днем дожди пройдут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории сухо, возможна переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью до 5-10 м/с.

При этом во всех областях прогнозируется спад температур на 3-5 градусов.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +10 +12, днем +22 +25 градусов;

на западе ночью +7 +10 градусов, а днем +21 +24;

в восточных областях ночью +12 +14, днем +23 +25 градус;

на юге страны ночью +12 +15 градусов, а днем +24 +27;

в центральных областях ночью +11 +13, днем +23 +26 градусов

Погода в Киеве

Сегодня в столице и области без осадков. Небо время от времени будет затягивать облаками. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9 +13, а днем +23 +26 градусов.