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Погода в Украине резко ухудшилась. Объявлено штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 18 мая резко ухудшится. В стране объявлено штормовое предупреждение и желтый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в Украине грозы днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что во всех областях будет гроза с дождем, а кроме того и похолодание. Температура воздуха опустится до +13 градусов в западных областях, а в восточных будет жара - +21+23 градусов тепла днем.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации предупредили, что с сегодняшнего дня и по следующий вторник в Киеве будут дожди. Более того, киевлян предупреждают и о залповых грозовых дождях.

Отметим, что погода сегодня резко ухудшилась. Вчера в Украине была жара и солнечно, а сегодня все регионы накрыли грозовые дожди.

Напомним, более 100 населенных пунктов в пяти областях остались без света из-за непогоды в Украине. В стране сильный ветер и дождь.

Отметим, сегодня на Украину надвинулся циклон, принесший дожди, грозы и понижение температуры воздуха.

РБК-Украина писало, что до конца мая в Украине ожидаются значительные осадки в виде дождей, иногда сильных ливней и гроз. Также ожидаются температурные "качели" с относительным похолоданием в определенные дни.

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