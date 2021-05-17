Погода в Украине резко ухудшилась. Объявлено штормовое предупреждение

Завтра в Украине грозы днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что во всех областях будет гроза с дождем, а кроме того и похолодание. Температура воздуха опустится до +13 градусов в западных областях, а в восточных будет жара - +21+23 градусов тепла днем.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации предупредили, что с сегодняшнего дня и по следующий вторник в Киеве будут дожди. Более того, киевлян предупреждают и о залповых грозовых дождях.

Отметим, что погода сегодня резко ухудшилась. Вчера в Украине была жара и солнечно, а сегодня все регионы накрыли грозовые дожди.