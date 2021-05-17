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Погода в Україні різко погіршилась. Оголошено штормове попередження

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 18 травня різко погіршиться. В країні оголошено штормове попередження та жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Завтра в Україні грози вдень, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що у всіх областях буде гроза з дощем, а крім того і похолодання. Температура повітря опуститься до +13 градусів у західних областях, а у східних буде спека - +21+23 градусів тепла вдень.

Крім того, у Київській міській державній адміністрації попередили, що з сьогоднішнього дня і по наступний вівторок у Києві будуть дощі. Більше того, киян попереджають і про залпові грозові дощі.

Зазначимо, що погода сьогодні різко погіршилась. Вчора в Україні була спека та сонячно, а сьогодні всі регіони накрили грозові дощі.

Нагадаємо, більше 100 населених пунктів в п'яти областях залишилися без світла через негоду в Україні. В країні сильний вітер та дощ.

Зазначимо, сьогодні на Україну насунувся циклон, який приніс дощі, грози і зниження температури повітря.

РБК-Україна писало, що до кінця травня в Україні очікуються значні опади у вигляді дощів, іноді сильних злив і гроз. Також очікуються температурні "гойдалки" з відносним похолоданням в певні дні.

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