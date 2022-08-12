Погода в Украине продолжает ухудшаться: где будут грозы и град

По данным синоптиков, 13 августа в Украине, кроме юго-восточной части ожидают грозы. При этом отдельных районах возможен и град.

В Киеве и области завтра синоптики также прогнозируют грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, украинцев предупреждают и о повышении уровней воды из-за дождей.

Так, по данным спасателей, 13-15 августа на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями, но без негативных последствий.

Вместе с тем в местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков. Объявлен II уровень опасности - оранжевый.