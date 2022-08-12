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Погода в Украине продолжает ухудшаться: где будут грозы и град

Фото: погода в Украине продолжает ухудшаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра продолжит ухудшаться. Грозы и дожди ожидаются почти по всей территории страны, местами град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 13 августа в Украине, кроме юго-восточной части ожидают грозы. При этом отдельных районах возможен и град.

В Киеве и области завтра синоптики также прогнозируют грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, украинцев предупреждают и о повышении уровней воды из-за дождей.

Так, по данным спасателей, 13-15 августа на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями, но без негативных последствий.

Вместе с тем в местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков. Объявлен II уровень опасности - оранжевый.

Напомним, как сообщали синоптики, сегодня по всем областям будет дождливая погода. При этом местами ожидаются ливни и сильный ветер.

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ГидрометцентрПогода в Украине