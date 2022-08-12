Всю Украину накроет непогода: где сегодня ожидать ливней и шквалов

В Украине сегодня, 12 августа по всем областям будет дождливая погода. При этом местами ожидаются ливни и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем ночью покажут +16 +18, а днем +23 +25.

На остальной территории кратковременные дожди и местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

По данным синоптиков, сегодня в западных и Житомирской областях умеренные, местами значительные дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, что погода в Украине в августе будет с резкими перепадами температур в сторону похолодания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.