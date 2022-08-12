Всю Украину накроет непогода: где сегодня ожидать ливней и шквалов
В Украине сегодня, 12 августа по всем областям будет дождливая погода. При этом местами ожидаются ливни и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в западных и Житомирской областях умеренные, местами значительные дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории кратковременные дожди и местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +15 +19, днем +25 +28 градусов;
- на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +23 +29;
- в восточных областях ночью +18 +22, днем +27 +33 градуса;
- на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +29 +32;
- в центральных областях ночью +16 +20, днем +25 +27 градусов.
Погода в столице
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем ночью покажут +16 +18, а днем +23 +25.
Напомним, ранее синоптики рассказывали, что погода в Украине в августе будет с резкими перепадами температур в сторону похолодания.
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