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Погода в Україні продовжує погіршуватися: де будуть грози та град

Фото: погода в Україні продовжує погіршуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра продовжить погіршуватися. Грози та дощі очікуються майже по всій території країни, місцями град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини очікують грози. При цьому окремих районах можливий і град.

У Києві та області завтра синоптики також прогнозують грози. Оголошений I рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, українців попереджають і про підвищення рівнів води через дощі.

Так, за даними рятувальників, 13-15 серпня на річках басейнів Прута та Сірету, очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями, але без негативних наслідків.

Разом з тим в місцях проходження сильних злив відбуватиметься формування значного схилового та місцевого стоку, в гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків. Оголошений ІІ рівень небезпеки - помаранчевий.

Нагадаємо, як повідомляли синоптики, сьогодні по всіх областях буде дощова погода. При цьому місцями очікуються зливи та сильний вітер.

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