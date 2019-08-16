Погода в Украине 17 августа будет одной из самых холодных в Европе

Погода в Украине в субботу, 17 августа, будет одной из самых холодных в Европе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Диденко отметила, что дневная температура воздуха составит +17 +24 градуса.

"17 августа Украина будет одной из самых холодных в Европе. Дневная температура воздуха составит +17 +24 градуса. В южной части и на востоке будет теплее, +23 +28 градусов... На фоне даже не столь уж страшных +18 +20-ти градусов будет дуть северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов", - сообщила синоптик.

По ее словам, в воскресенье температура воздуха начнет выравниваться.

"В воскресенье уже можно будет отдохнуть, потому что температура воздуха начнет выравниваться, в пределах Украины 18 августа предполагается +24 +29, на севере +20 +24 градуса", - написала синоптик.

Напомним, погода в Украине сегодня, 16 августа, ухудшится, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха ночью составит +7.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупреждают, что температура воздуха ночью опустится до 10 градусов. 16 августа прохладный воздух охватит только северо-западную часть Украины. В субботу, 17 августа, температура ночью +11+16 градусов, а в западной части местами +8+10 градусов. В Киеве в субботу температура ночью составит +13+15 градусов, а днем +22+24.

Добавим также, по прогнозу Диденко, после незначительного похолодания в августе в Украину вернется жаркая погода.