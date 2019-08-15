Синоптики предупредили о резком похолодании

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра на западе страны температура воздуха ночью опустится до +7

Погода в Украине завтра, 16 августа, ухудшится, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха ночью составит +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укргидрометцентра.

Сообщается, что завтра в северных областях, днем в приазовье и Крыму местами ожидается кратковременный дождь.

"16 августа в северных областях, днем также в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный (в восточной части юго-восточный), 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +10+15, на западе страны местами ночью +7+9, днем +19+24, на остальной территории ночью +14+19, днем +25+30 градусов.

Фото: погода на 16 августа

Напомним, синоптики предупреждают, что температура воздуха ночью опустится до 10 градусов. 16 августа прохладный воздух охватит только северо-западную часть Украины. В субботу, 17 августа, температура ночью +11+16 градусов, а в западной части местами +8+10 градусов. При этом в восточных и южных областях ночью +13+18 градусов. В Киеве в субботу температура ночью составит +13+15 градусов, а днем +22+24.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве июль был очень холодным. По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила 19,8 градусов и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.