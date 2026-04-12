Погода суттєво не зміниться, але трохи потеплішає: прогноз в Україні на тиждень (карти)

18:30 12.04.2026 Нд
2 хв
Де та коли чекати на потепління?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)

Наступного тижня погода в Україні суттєво не зміниться, все ще дощитиме. Водночас з середи вже почне теплішати.

У понеділок, 13 квітня, в усіх регіонах України буде хмарно з проясненнями. Дощі гарантовано пройдуть у південній частині країни та у центральних областях.

На решті території України ймовірність опадів менша - або без істотних опадів, або місцями невеликий дощ.

Вітер очікується східних напрямків, помірний.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у східних областях - від +11 до +14 градусів;
  • у центральних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +13 градусів;
  • у західних областях - від +11 до +16 градусів.

У вівторок, 14 квітня, в Україні також прогнозується хмарність з проясненнями, але дощі лише на сході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +13 до +15 градусів;
  • у східних областях - від +7 до +15 градусів;
  • у центральних областях - від +13 до +15 градусів;
  • у південних областях - від +13 до +15 градусів;
  • у західних областях - від +13 до +18 градусів.

У середу, 15 квітня, в Україні знову очікуються дощі, але не всюди.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +11 до +15 градусів;
  • у східних областях - від +11 до +17 градусів;
  • у центральних областях - від +13 до +17 градусів;
  • у південних областях - від +15 до +17 градусів;
  • у західних областях - від +13 до +18 градусів.

У четвер, 16 квітня, в Україні також буде з проясненнямита дощі. Однак буде трохи тепліше.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +11 до +13 градусів;
  • у східних областях - від +10 до +17 градусів;
  • у центральних областях - від +11 до +17 градусів;
  • у південних областях - від +13 до +18 градусів;
  • у західних областях - від +11 до +18 градусів.

У п'ятницю, 17 квітня, в Україні також буде тепло, але місцями дощитиме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +14 до +16 градусів;
  • у східних областях - від +14 до +18 градусів;
  • у центральних областях - від +14 до +19 градусів;
  • у південних областях - від +14 до +17 градусів;
  • у західних областях - від +15 до +18 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентр оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та прогноз погоди на другий місяць весни.

