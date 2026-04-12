Погода суттєво не зміниться, але трохи потеплішає: прогноз в Україні на тиждень (карти)

У понеділок, 13 квітня, в усіх регіонах України буде хмарно з проясненнями. Дощі гарантовано пройдуть у південній частині країни та у центральних областях.

На решті території України ймовірність опадів менша - або без істотних опадів, або місцями невеликий дощ.

Вітер очікується східних напрямків, помірний.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +10 до +13 градусів;

у східних областях - від +11 до +14 градусів;

у центральних областях - від +10 до +13 градусів;

у південних областях - від +11 до +13 градусів;

у західних областях - від +11 до +16 градусів.

У вівторок, 14 квітня, в Україні також прогнозується хмарність з проясненнями, але дощі лише на сході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +13 до +15 градусів;

у східних областях - від +7 до +15 градусів;

у центральних областях - від +13 до +15 градусів;

у південних областях - від +13 до +15 градусів;

у західних областях - від +13 до +18 градусів.

У середу, 15 квітня, в Україні знову очікуються дощі, але не всюди.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +11 до +15 градусів;

у східних областях - від +11 до +17 градусів;

у центральних областях - від +13 до +17 градусів;

у південних областях - від +15 до +17 градусів;

у західних областях - від +13 до +18 градусів.

У четвер, 16 квітня, в Україні також буде з проясненнямита дощі. Однак буде трохи тепліше.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +11 до +13 градусів;

у східних областях - від +10 до +17 градусів;

у центральних областях - від +11 до +17 градусів;

у південних областях - від +13 до +18 градусів;

у західних областях - від +11 до +18 градусів.

У п'ятницю, 17 квітня, в Україні також буде тепло, але місцями дощитиме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: