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Погода сприяє. В Україні можна починати завершувати опалювальний сезон, - нардеп

Фото: з понеділка у деяких регіонах можуть завершити опалювальний сезон (facebook.com andriy.gerus)
Автор: Каріна Левицька

З понеділка, 20 березня, у деяких регіонах України можуть завершити опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову енергокомітету Верховної ради Андрія Геруса.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ",- заявив Герус.

Він повідомив, що внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії та збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій.

Проте нардеп нагадав, що через пошкодження мереж з'явились обмеження у подачі електроенергії у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі.

"Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації - електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст - це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", - підкреслив глава енергокомітету.

Крім того, Герус повідомив, що НАК "Нафтогаз України" заявив про амбітні плани підготуватися до наступного опалювального сезону шляхом накопичення газу українського видобутку.

Нагадаємо, за даними Укренерго, мережеві обмеження нині діють у п'яти областях та Києві.

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ЕлектроенергіяОпалювальный сезонВійна Росії проти України