Погода способствует. В Украине можно начинать завершать отопительный сезон, - нардеп

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", - заявил Герус.

Он сообщил, что в результате потепления в Украине существенно снижается потребление электроэнергии и увеличиваются дневные профициты, ведь растет генерация солнечных электростанций.

Однако нардеп напомнил, что из-за повреждений сетей появились ограничения по подаче электроэнергии в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе.

"Это еще раз подчеркивает актуальность идеи распределенной генерации - электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов - это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС", - подчеркнул глава энергокомитета.

Кроме того, Герус сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" заявил об амбициозных планах подготовиться к следующему отопительному сезону путем накопления газа украинской добычи.

Напомним, по данным Укрэнерго, сетевые ограничения действуют в пяти областях и Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.