Погода сприяє. Гайдай анонсував добрі новини на Луганському напрямку

Погода в Луганській області сприяє темпам ЗСУ на Сватівському та Кремінському напрямках. Варто чекати на хороші новини.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозволять розвинути успіх ЗСУ", - зазначив він.

Крім того, Гайдай розповів про ситуацію на Бахмутському напрямі. За його словами, в районі Білогорівки росіяни застосовують артилерію, авіацію та намагаються прорвати оборону ЗСУ.

При цьому він додав, що партизани на Луганщині регулярно підказують, куди цілити українську артилерію.