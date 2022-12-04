UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Погода сприяє. Гайдай анонсував добрі новини на Луганському напрямку

Фото: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Погода в Луганській області сприяє темпам ЗСУ на Сватівському та Кремінському напрямках. Варто чекати на хороші новини.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозволять розвинути успіх ЗСУ", - зазначив він.

Крім того, Гайдай розповів про ситуацію на Бахмутському напрямі. За його словами, в районі Білогорівки росіяни застосовують артилерію, авіацію та намагаються прорвати оборону ЗСУ.

При цьому він додав, що партизани на Луганщині регулярно підказують, куди цілити українську артилерію.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА заявив, що українські військові продовжують рухатися вперед на Луганському напрямку, "продавлюючи" захист окупантів у районі Сватове та Кремінній, незважаючи на серйозну оборону росіян. Бої йдуть практично за кожний метр.

Також аналітики ISW стверджують, що холодна погода та замерзла земля сприятимуть просуванню ЗСУ у Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськЗбройні сили України