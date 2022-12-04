Погода сприяє. Гайдай анонсував добрі новини на Луганському напрямку

Погода в Луганській області сприяє темпам ЗСУ на Сватівському та Кремінському напрямках. Варто чекати на хороші новини.
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозволять розвинути успіх ЗСУ", - зазначив він.
Крім того, Гайдай розповів про ситуацію на Бахмутському напрямі. За його словами, в районі Білогорівки росіяни застосовують артилерію, авіацію та намагаються прорвати оборону ЗСУ.
При цьому він додав, що партизани на Луганщині регулярно підказують, куди цілити українську артилерію.
Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА заявив, що українські військові продовжують рухатися вперед на Луганському напрямку, "продавлюючи" захист окупантів у районі Сватове та Кремінній, незважаючи на серйозну оборону росіян. Бої йдуть практично за кожний метр.
Також аналітики ISW стверджують, що холодна погода та замерзла земля сприятимуть просуванню ЗСУ у Луганській області.
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